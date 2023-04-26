植株，出現葉薄膜狀、孔洞狀，且附有大量糞便聚集。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣目前正值種植玉米及高粱幼苗，有農民發現部分田區有秋行軍幼蟲蹤跡，苗栗縣政府農業處24日呼籲，農友在受害初期的黃金時間及時用藥，可提升防治效果，避免損失。另外，苗栗地區1期稻正值分蘗期，最近逢梅雨季，也零星發現三灣鄉與通霄鎮山區稻田葉稻熱病有蔓延趨勢，農業處同時呼籲稻農多加防範。

苗栗縣府農業處指出，苗栗地區第1期作申報種植玉米，以及高粱正值幼苗期到輪生初期，有發現零星田區植株，出現葉薄膜狀、孔洞狀，且附有大量糞便聚集，將其中心剝開可見頭殼有黃色Y字的紋路、背部每節有梯形4個斑點，顯見有秋行軍幼蟲在內部危害。

農業處提到，秋行軍幼蟲若爬到了新生長的植物上，會使得植物無法生成新葉或長出玉米，嚴重時甚至直接將植物咬斷，如果長到成蟲則會直接啃食農作物，造成農業經濟的嚴重損失。

農業處長陳樹義表示，苗縣種植玉米及高粱面積以苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、大湖鄉及西湖鄉最多，依據歷年防治秋行軍蟲的經驗，受害初期及時用藥可大大提升防治效果，降低後續用藥頻率，因此籲請農友種植玉米及高粱後須加強巡田並把握黃金用藥時間作防治。

另外，在三灣鄉與通霄鎮山區稻田，有發現葉稻熱病蔓延，根據中央氣象局顯示，未來7天將經降雨與高溫，葉稻熱病容易迅速擴散，病徵初呈暗綠色小斑點，後期病斑擴大呈圓形至紡錘形，邊緣褐色中間灰白色，病斑順者葉脈擴展，其上有大量病原菌孢子。

農業處指出，嚴重時未即時防治，可能引起葉片甚至全株秧苗枯死，因此呼籲農友加強巡視、避免施用過量的氮肥及參照農藥資訊服務網公告可防治藥劑。