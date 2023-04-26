護理人才荒，隨著醫療照護需求增加，持續加溫。《大學問》網站執行長魏佳卉指出，受到血汗醫護負面社會觀感影響，去年統測衛護類報考人數，13年來，首度跌破3000人，僅有2779名考生；今年統測衛護類考生更又創新低，僅有2400人。

《大學問》網站表示，去年（111學年）全台29所大學護理系大一新生註冊率半數未達8成，其中包括國立大學，醫學大學護理系招生狀況也不甚理想。

醫學院相關科系當中，護理系出路雖然受到國考保障，但是在繁星推薦、個人申請、考試分發等入學管道當中，面對自然組人才的競爭，與熱門產業相較之下，護理系並無特別優勢。在少子化衝擊下，註冊率不見起色是可預期的結果。

魏佳卉說，自從96學年度高職護校走入歷史，護校全面升格為五專，技高就沒有專業群科對應統測衛護類考試，造成科大衛護類科系，包括護理、藥學、檢驗、復健、醫技等科系都沒有高職生報考。新政策上路之初，97年統測衛護類報考人數僅有971人。

魏佳卉提到，由於相關科系有國考保障，補習班推出「護理專班」，有志報考護理系考生，從高二下參加統測衛護類專業科目補習，就能報考。98年以來，統測衛護類考生增加為3381人。部分綜合高中陸續開設「藥學護理專班」，其中最知名的就是雲林巨人高中，十多年鎖定報考科大衛護類，以及普大醫藥學群科系為目標。

有補習班和綜高的資源投入下，統測衛護類考生從98年～110年間穩定維持3500人上下。加上四技申請開放高中生申請科大護理系，過去高中生報考科大護理系，比起科大其他專業在四技申請管道有相對招生優勢。不過受到血汗醫護負面社會觀感影響，111學年及今年統測衛護類報考人數均不到3000人。

面對節節升高的護理人才危機，國家政策需要做的，不再是增開護理系所，而是全面盤點相關系科能量以及護理人才需求。國家人才危機，需要行政院整合教育部、衛福部、國發會共同面對。