新竹1名60多歲的婦人腹部腫大，但以為是自己最近吃多了變胖，便不以為意，沒想到過了一陣子開始出現食慾不振、頻尿等現象，婦人才覺得不對勁，急忙到醫院就醫，經醫師檢查後，才發現婦人卵巢竟長腫瘤，手術摘除測得腫瘤重達3公斤，術後婦人順利康復。

新竹國泰綜合醫院婦產科醫師林立展指出，60多歲婦人日前到門診就醫，稱肚子愈來愈大，原本以為是變胖，但腹脹、食慾不振的情形愈來愈嚴重，不只如此，婦人還稱肚子腫大讓她很不舒服，便秘、頻尿等問題隨之而來，也影響到日常生活作息。

醫師不敢大意，隨即安排檢查，仔細檢查後才發現，婦人卵巢出現腫瘤，一般正常卵巢只有2到3公分，但婦人的卵巢腫瘤相當巨大且罕見，而且已壓迫到橫膈膜，可能因此導致婦人產生各種身體不適症狀。

林立展也說明，卵巢雖然有韌帶支撐，但如果因卵巢腫瘤或異常組織增生，會導致卵巢變大、重量增加。經手術後取出婦人卵巢腫瘤，經測量該腫瘤直徑為30公分左右，大小宛如一顆籃球般，重量甚至高達3公斤，隨後安排進行病理切片為良性，女子康復後只需追蹤，無大礙。

林立展指出，卵巢腫瘤形成原因有很多，有生理性的囊腫、也有卵巢過度刺激等，但他也提醒，由於卵巢腫瘤絕大多數都無法察覺，為隱形殺手，呼籲女性可透過定期到婦產科檢查，可達到有效預防、及早治療。