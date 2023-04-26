台北市政府捷運局積極推動捷運工程建設，執行業務遵循廉潔操守，並舉薦3位人員參與111年度廉能楷模選拔全數當選，並由台北市長蔣萬安於市政會議頒獎表揚。捷運局表示，當選同仁銳意改進業務並有效節省公帑計數仟萬餘元，不僅為該局同仁樹立廉能標竿典範，亦能加深市民對於推動捷運建設及土地開發案的信賴及支持。

捷運局表示，蔣萬安4月18日於市政會議上頒獎表揚20位獲選台北市政府111年度廉能楷模獲選公務人員，該局舉薦之3位同仁全數獲獎，分別為第一區工程處土木第七工務所副工程司兼主任溫劉璟、第二區工程處軌道工務所正工程司兼主任梁志全及機電系統工程處總工程司李柏良。

溫劉璟主辦C1／D1土地開發案甄選投資人作業，結合廉政平臺辦理跨局處專案小組會議，促成C1／D1土地開發案於111年度順利取得建造執照並於同年舉辦新建典禮，期間於D1聯開區一樓設置臨時辦公室，免除額外租金支出。

梁志全不僅如質如期完成松山線、土城線延伸頂埔段、環狀線第一階段、新莊線新莊機廠及臺中捷運綠線等軌道工程，更首次在國內捷運系統採用「軌道潤滑設備」，改善環狀線小轉彎路段尖銳噪音，有效解決民怨。

李柏良則主導高運量電聯車增購作業，招標時預先排除原物料價格上漲變數及系統相容性壟斷因素，更積極推動國內軌道產業發展在地化。

捷運局說明，北市府透過每年選拔廉能楷模，選出執行或監督採購營繕工程業務，節省巨額公帑具有績效或維護本府廉能政風著有績效之公務員，本次獲獎實績不但帶動機關廉潔風氣，更體現出該局在工程專業上的努力和成果。