蔡英文總統26日陪同瓜地馬拉總統賈麥岱赴台中參訪華德動能中港廠。（陳淑娥攝）

蔡英文總統26日陪同瓜地馬拉總統賈麥岱等赴台中參訪華德動能中港廠，蔡英文指出，華德動能是創新服務的標竿，提供一站式的服務，瓜地馬拉通過電動運輸法案，當地已有台灣電動巴士在試營運當中，接下來兩國持續加強合作，為台灣電動車產業打開更廣大的市場。賈麥岱也大談瓜地馬拉的賦稅減免及良好投資環境，積極向台灣企業招商。

蔡英文總統今天上午陪同瓜地馬拉總統賈麥岱參訪華德動能中港廠，華德動能董事長蔡裕慶率員工熱情歡迎，長達1個半小時的參訪，讓來賓感受到台灣電動巴士的技術與創新。

蔡英文指出，瓜地馬拉已通過電動運輸法案，非常歡迎台灣電動車產業到當地投資，特別邀請賈麥岱總統來了解電動車產業發展。華德動能科技公司是創新服務的標竿，提供一站式的服務，除了電動車還有儲能系統、智慧充電排程、電動方式等建置。

蔡英文表示，華德動能早已布局國際市場，瓜地馬拉已有台灣的電動巴士在試營運中，相信接下來兩國持續加強合作，為台灣電動車產業打開更廣大的市場。能源轉型來推動綠色運輸的同時，能夠帶動產業的發展，提供就業新機會，期待藉由此次參訪，對瓜地馬拉的綠色運輸發展有很大的幫助，未來很樂意持續分享台灣在電動車產業的經驗及技術，和瓜地馬拉一起為全球綠能盡一份心力。

賈麥岱表示，瓜地馬拉被評比為中美洲地區具備高度經濟韌性的一個國家，也被列為投資條件良好的國家之一，政府推動一系列吸引外資直接投資的政策，包括提供巨大賦稅優惠，自由的貿易區及非常優良的人力資源，中美洲地區尤其是拉丁美洲，第一個通過可以發展電動車法案的國家，在一個沒有賦稅壓力下進行生產，採購電動車也不需要繳稅。

賈麥岱提到，在世界各國擁有這樣賦稅減免的國家，透過這樣法案的國家並不多見，相信在法律架構及優惠投資條件下，對於華德動能致力於電動車綠能行動發展的企業，相信可以提供消費者一個更環保的選項。瓜地馬拉具有鄰近美洲自由貿易協定的廣大市場，特別提供近岸生產方案，還有中美洲地區與美國簽屬的自由貿易協定，所以在中美洲地區所生產的產品，進到美國市場同樣享有關稅減免。

賈麥岱說，日本汽車零件製造商2月到瓜地馬拉開設工廠，初期投資千萬美元，提供1400名就業機會，預計2026年提供超過1萬400個工作機會，瓜地馬拉向生產業者敞開大門，邀請華德動能到瓜地馬拉投資設廠。

賈麥岱表示，深信瓜地馬拉跟中華民國台灣之間的友誼，在雙邊合作，穩固及永久的邦交關係及密切的經貿及交流方面，一定能夠碰撞出更創新及互惠互利的產業投資契機。

華德動能董事長蔡裕慶表示，3年前公司開始組建培訓南美團隊，目前集團內已有5位來自南美洲同仁，近期會再加入10位，做好奠基工作，將來把台灣電動車輛相關的產業、整車、關鍵零件、軟體，甚至於應用服務都能推廣到南美洲友邦，以及能為台灣電動車產業，打開更廣大的國際市場。