美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）25日在美國國務院「亞太媒體中心」（U.S. Asia Pacific Media Hub）舉行線上記者會上稱，美國主導的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity， IPEF）跟區內其他貿易協定沒衝突。

美國總統拜登在去年5月發起「印太經濟架構」，旨在抗衡中國擴大在印太區的經濟影響力。

戴琪在稱記者會上表示，參加IPEF聚焦的主題為經濟議題，通過合作，美國和印太地區的這些夥伴可促進更具彈性、更可持續和更具包容性的經濟。她預告，今年將積極與這些夥伴推動IPEF，以取得進展和成果。

戴琪表示，她不認為IPEF與其他類型的安排相衝突，IPEF不是像《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）或《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）這樣的傳統貿易協定。

IPEF目的在於應對美國面臨的挑戰，像是包括供應鏈的脆弱性、氣候危機以及美國經濟中不斷擴大的不平等。她說，IPEF只是美國將一個關於經濟參與的計劃帶到這地區，讓區域內的美國緊密夥伴，在全球經濟混亂異常的時期一同前行。