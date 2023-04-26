立院外交及國防委員會今邀請國安局長蔡明彥和僑委會委員長徐佳青，就「中共複合式威脅對我國家安全之影響」報告並備詢。國安局書面報告指出，中共恐透過新科技擴大認知作戰效果，國安局長蔡明彥受訪時也表示，國安局有特別注意中共是否正透過認知作戰操作影響台灣民眾政治偏好。

國安局書面報告稱，中共複合式威脅態樣有4種，分別為運用環台軍演對我施加軍事威懾、加大操作爭議訊息意圖擾亂我內部和諧、拉壓兩手推促兩岸融合，以及廣泛運用網駭手法攻擊我關鍵設施。

其中提到，中共恐引進新科技及新手法擴大認知作戰效果，像是近期深偽變造（Deepfake）、Chat GPT等AI生成技術日趨成熟，加上新型態網路社群平臺管道多元，使中共得以運用相關科技與平台對我遂行認知作戰；另中共對我網駭以往慣用隱蔽入侵、長期潛伏竊資的進階持續性威脅（APT）攻擊，近期則改以「本小效高」之低技術門檻網攻手法（如DDoS及攻擊低階物聯網設備），消耗我政府部會應處資源。

報告中強調，中共複合式威脅導致我當前所面臨的國安挑戰日增，國安局針對中共對台軍事威脅，將持續強化與國防部等國安團隊，以及國際友方合作掌蒐共軍動態，強化戰略預警；在認知作戰方面，也會加強掌握中共散布爭訊模式及策略作為，即時通報權責機關應處。

今蔡明彥備詢前接受媒體詢問，進一步說明大陸正使用新的技術對台認知作戰，像是開發自己的Chat GPT「文心一言」，未來新的軟體是否會應用在對台認知作戰上，國安局會密切關注。

被問到中共是否已介入台灣選舉？蔡明彥回應，國安局持續關注中國大陸介選手段，並特別注意對方有無透過經濟或軍事脅迫手段，對台灣進行外部環境施壓，或有無透過假訊息、認知作戰操作，影響台灣民眾政治偏好、甚至是影響選舉結果。而國安局也有特別注意，對岸是否可能透過地下匯兌、虛擬貨幣進行金錢介選的操作。

此外，前空軍司令部少校參謀官邱世卿稱，若台海開戰「台北跟新竹最危險」，蔡明彥對此強調，嚇阻跟威懾戰事發生是最優先考量，國安局有密切注意和評估各種可能戰場環境，也針對不同場景有進行相關的兵棋推演，但涉及機密不便說明。