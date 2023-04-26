曾為軍人的許姓男子2001年退伍後到大陸經商，沒想到竟被陸方的國安單位盯上，將許男軟禁以後，利用許男兒子的學業前途作為利誘方式，要求許男吸收在台灣國安局任職的學弟，沒想到被學弟狠狠拒絕。許男遭雄檢調查後依為大陸地區行政、軍事、黨務機構發展組織未遂罪起訴。

許男2001年到大陸經商，2015年7月，許男從台灣返回大陸時，在當地的派出所辦理暫住登記，卻當場被3位大陸國安人員帶走軟禁，3名人員直接打開天窗說亮話，拿出許男在國安決任職的學弟資料，要許男吸收學弟「服務大陸」。

許男雖然想打迷糊仗，騙說學弟是任職航空公司，但卻被對方3人馬上制止，並恐嚇說學弟的身分他們很清楚，還說「蔡英文快要上台了，你學弟這些外省人在台灣不會被重用」等軟硬兼施的話語。

恐嚇完了對方還用起賄賂招式，先是拿出一疊鈔票，又跟許男表示能保障他兒子在大陸的學業前途，在多重攻勢下，許男只能勉強答應行事，並藉由回台的某次聚會與學弟見面。

沒想到學弟一聽到許男要求，便馬上拒絕，且堅決表示「我不可能背叛自己的國家」。許男將原話轉達給對方，沒想到對方仍要許男持續跟學弟接觸，堅持不願放棄，但學弟則以多種藉口推託見面，不再跟許男接觸。

檢調獲報後展開追查許男，直到今年1月底遭到雄檢等單位逮到，許男雖堅稱自己沒有背叛國家，也沒有替大陸發展共諜組織，單純只是不想在中國活不下去，才會假裝幫中共人員吸收學弟，且最後也沒有成功。

但檢方認為許男屢次想要接觸學弟，且第一次失敗後仍不放棄，認定許男有替中國發展組識的意圖，偵結後依為大陸地區行政、軍事、黨務機構發展組織未遂罪起訴。