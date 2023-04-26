人工智慧聊天機器人ChatGPT在全球爆紅，人工智慧技術儼然已經成為各國激烈競爭的產業，外界更好奇美國與大陸在此戰略領域的對抗，ChatGPT最大投資者微軟總裁Brad Smith坦言，大陸沒有落後美國太多，目前有三個單位擁有現階段最頂尖的技術，包括微軟的ChatGPT還有谷歌及北京人工智慧研究院。

日經亞洲評論報導，Brad Smith暢談人工智慧產業的爭鬥，「這場創新競賽的規模相當大也非常激烈，誰領先誰落後可能會在一年中的某個時間點發生變化，唯一不變的是，彼此的差距不是以年而是以月來計算。」

Brad Smith提到，ChatGPT背後的生成式AI技術研發的競賽上，大陸沒有落後太多，點名北京人工智慧研究將與微軟、谷歌成為勁敵。Brad Smith也認為，未來AI技術將幫助亞洲國家解除勞動力短缺的挑戰。

至於外界關注人工智慧所帶來的可能威脅，Brad Smith表示，「跟其他技術一樣，人工智慧既可以是一項工具，當然也是一項武器，某些國家將使用人工智慧技術發動網路攻擊，規模可能會比現在觀察到的更加強大。」

Brad Smith認為，如果技術創有成，可以利用強大的進攻來防禦攻擊，這是我們從俄烏戰爭上學到的經驗，「我們已經使用人工智慧來馬上辨別新的攻擊並攔截，行動速度甚至比人類還快，此外，我們也會藉此檢測外國政府的網路攻擊或假訊息活動。」

長期以來，微軟一直看好ChatGPT母公司OPEN AI的發展，早在2019年就投資10億美元，並於2021年再次投入資金，未來也會繼續投資，外媒曾曝光總投資規模將高達100億美元。