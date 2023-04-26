本次OPPO與Spotify聯手為Find N2 Flip獨家開發支援多功能外螢幕的第三方應用程式，將摺疊手機外螢幕效用最大化，用戶無需特地打開手機即可直接享受音樂的播放控制、歌曲按讚和內容推薦等便捷功能。

OPPO旗艦產品線負責人Peter Dohyung Lee表示，此次直接與Spotify開發者合作，致力於提供Find N2 Flip用戶最佳體驗，從輕巧便攜的外型設計、3.26吋多功能外螢幕，搭配多樣化的外螢幕客製功能加強用戶使用的流暢便利性。OPPO期待今年能夠持續優化提供用戶深受喜愛的應用程式軟體。

本次是OPPO Find N2 Flip自2月發表以來的首度更新，象徵著OPPO對重大軟體系統優化的決心及承諾。目前軟體更新將於即日起陸續上線，外螢幕語音轉文字即時回覆的功能將會在軟體更新後實現。Spotify卡片顯示於外螢幕的功能，用戶可透過手機設定裡「摺疊螢幕專區」的「外螢幕小工具」中選取口袋播放器並新增至外螢幕，即可享受便利快捷的最新功能。

OPPO Find N2 Flip搭載採用4奈米先進製程的聯發科(2454)天璣9000+，搭配44W SUPERVOOC超級閃充。OPPO針對台灣引進了「月曜紫」及「天際黑」兩色，記憶體提供了8GB+256GB。