由命理師沈嶸發起的「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫，目前捐款已累計達430萬元，持續朝向總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。沈嶸觀察台灣經濟在4、5月顯現停滯性通膨狀態，從近期的雞蛋價格飆漲可見一般，通膨現象造成經濟疲軟，導致民眾生活很苦，人們不願意多消費，消費力下降，加上政府升息，房價下修有限，造成有錢人不願釋出好地段的房子，想買房的又因房價過高買不下去，在無法隨意換房的狀況下，沈嶸老師特別分享獨家住屋招財心法，希望幫助大家『打造招財屋』，運勢好進財快，順利度過通膨。

「沈嶸的住屋招財心法10招」，分別是1、屋內裝潢擺設的色系要盡可能選擇明亮的顏色，因為亮色系較暗色系的能量振動頻率高，有助於打開財路，更容易進財。2、家中不要堆積老舊雜物，要定期汰換，避免老舊沉重的能量拖慢您的賺錢速度。3、室內潮濕發霉不僅住在裡面的人容易生病，還會造成家具物件損壞，容易導致破財或留不住錢。4、前陽台擺放生氣盎然的植栽，象徵進財生生不息，但是要注意一旦植物枯死要立刻置換。5、廁所要保持乾燥清潔、空氣清新，若有異味則容易聚積穢氣，使屋內的人麻煩糾紛不斷。6、一個能夠招財的房子，氣流必需保持流通，建議最好要經常開窗；平時可使用精油擴香、蠟燭或熏香等，以改善屋內的磁場。7、避免與家人冷戰、爭吵、罵小孩等，容易使爭吵的能量附著在家中牆壁和家具，造成財路不順。8、房屋不能有漏水、壁癌等，因為這表示屋氣能量正在衰退；燈具不亮務必盡快更新，因為家運與房屋的亮度息息相關。9、家中務必不能出現蟑螂、螞蟻、果蠅等害蟲，一旦出現則容易有小人損及財富。10、沈嶸老師特別推薦家中供奉虎爺，可幫助家中以驚人的速度快速進財。

沈嶸本月捐款給「財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會」，這筆金額將指定用在「從心出發，兒你同行：兒少數位身體界線教育／數位公民素養教育」計畫，防制網路性暴力，並加碼贈送「魔法羊乳皂100個」「魔法面紙100份」「正能量書籍64本」給婦女救援基金會提供弱勢婦女兒少家庭安心的正能量，另贈送「魔法羊乳皂200個」給「財團法人羅慧夫顱顏基金會」為顱顏患童家庭提供正能量，總物資捐贈累計16399份，公益腳步持續擴大推進中。

有鑑於近年來，兒童使用手機的年齡下降，遭有心人士利用進而演變出兒少私密照片及影片，甚至加以威脅利誘性交事件不斷，根據衛福部統計，兒少性剝削的各種案件類型中，110年有1593件，是其它類型案件量的5.5倍；111年1月到6月份案件統計量達896件，僅半年便超過前年總數一半；受害者年齡層為國中人數最多，國小的人數增幅最多，而婦女救援基金會從105年至111年共服務888位數位性暴力被害人，其中2成未成年，服務過的個案年齡最小為十歲，許多兒童與青少年不了解也不知如何拒絕被他人索取私密照或被他人要求拍攝私密照，造成兒少被他人以性私密影像威脅甚至散佈網路上，兒少因此身心受創。

因此，婦援會倡議「兒少數位身體界線教育／數位公民素養教育推廣」，宣導從6歲以上開始教育兒少數位身體界線教育，沈嶸老師提醒家長上傳孩童照片時，也須注意不要將私密照片外傳，以免遭有心人士利用，期待社會大眾一起加入防治兒少數位性暴力的行列。