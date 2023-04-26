長榮航空（2618）26日舉辦「長榮航空城市觀光馬拉松」賽前記者會，長榮航空總經理孫嘉明表示，各航線載客率恢復八成以上，長程的歐美航線載客率超過九成，歐美線天天都旺，全航線全年無淡季。

孫嘉明26日表示，疫情後報復性旅遊貢獻，各航線載客率已經恢復八成以上，由於平均票價上漲三成以上，推升營運走揚。今年整年無淡季，尤其歐美航線從去年七月開始就相當熱絡，歐美航線天天都旺，載客率超乎預期，達九成以上，鑑於此，去年10月27日才新開航的米蘭直飛航班，5月起每周將新增兩班，達每周四班。另外，高雄至澳門及福岡也將從5月1日起復飛。

長榮航3月合併營收達163.64 億元，月增27.02％、年增52.27％，不僅是2019年暑假旺季後的新高，也創下單月第三高紀錄，其中3月客運營收衝上95.09億元，年增1,551.42％、年增超過15倍。

長榮航第一季合併營收444.26億元，年增47.64％，是疫情來單季高點。

看好轉機市場，長榮航3月底也開航菲律賓克拉克直飛航班，目前載客率也旺到不行，超過九成，更引發競爭對手考察該航線的商機。

至於大陸航線，孫嘉明表示，除了疫情期間的四個航點外，深圳、廣州、杭州航線都已恢復，由於兩岸尚未開放團客旅遊，因此其他航點開航需等待兩岸的政策。

「長榮航空城市觀光馬拉松」即日起至5月24日下午5時開放報名，10月22日於總統府前開跑，賽程有全程及半程馬拉松、10公里、3公里組共24,000個名額。