韓國天團「BIGBANG」成員TAEYANG（太陽）暌違6年出新輯再創佳績，也將於6月3日來台參加國際音樂節「So Wonderful Festival」，將升格奶爸後的首場海外演出獻給台灣，他提前錄製影片用英文向歌迷問候：「哈囉台灣！再次感謝所有的粉絲，準備好要一起去參加So Wonderful Festival，在今年的6月3日，我已經等不及要見到大家了！」

TAEYAN昨（25日）推出新專輯《Down to Earth》，繼先前曝光與「防彈少年團」成員Jimin合作、YouTube點閱破億的熱門歌曲〈VIBE〉之後，新專輯裡收錄與前師妹 「BLACKPINK」成員Lisa一起合作的單曲〈Shoong!〉，推出後立刻闖入多國iTunes排行榜前10名，MV上線不到1天也立刻創下千萬點擊數，再次展現2人在國際樂壇的影響力。

2018年和閔孝琳步入禮堂，並在2021年9月升格為奶爸的TAEYANG，日前受訪時坦言，在孩子出生後不僅是音樂方面，對思想上也發生了很大的變化，直呼是值得感謝和美麗的變化。目前17個月大的兒子已學會說「草莓」和「鱷魚」的韓語，讓身為新手爸爸的他，覺得可愛之餘，也感到很驚訝且幸福。TAEYANG還笑曝，常被粉絲問會給唱什麼搖籃曲給兒子聽，他坦言其實沒有特別唱過，但因為韓國有很多新創作的童謠，反而是兒子會咿咿呀呀地唱給他聽。

TAEYANG除了將帶來專屬舞者、樂團外，也將率領The Black Label同門藝人JEON SOMI（全昭彌）LØREN（李聖俊），整個團隊共50人來台，呈現韓國原汁原味的演出。此外，卡紐約嘻哈團體「A$AP Mob」成員FERG、首度來台的歐美獨立音樂超新星JEREMY ZUCKER、PEDER ELIAS、UMI，以及台灣知名創作音樂人9m88、CRISPY脆樂團，選秀節目《大嘻哈時代 2》出身的GUMMY B、阿夫SUHF、REX，還有「國語作業簿」等一同帶來這場精彩的表演。

「So Wonderful Festival」將於6月3日（六）在桃園陽光劇場盛大舉辦，門票分為NT$6800 、NT$$4800、NT$$3800、NT$2800共4種票價，目前已在KKTIX熱賣中，更多活動資訊，敬請關注主辦單位官方臉書查詢。