「情慾女王」珍琳加入17直播，希望透過直播多跟粉絲交流關於兩性感情的問題或者是兩性生活。珍琳的感情動向向來受矚目，她自曝桃花一直很旺沒有停過，戀愛方面最大的煩惱就是追求者年紀都比她小卻很想把她娶回家，讓她時常忍不住擔心對方是真心欣賞她，還是想找個不用努力的姐姐，她透露目前的理想型要成熟穩重，雙方在觀念上好溝通外，重點還是要帥哥，濃眉大眼、皮膚好是必備條件。

被問及這次節目設定的話題尺度，珍琳坦言自己是一個有話直說，而且沒有偶包任何話題都能聊的人，大方對粉絲及節目觀眾放話「沒有我不敢答的問題，就怕你害羞不敢問而已！歡迎大家盡情上線來提問禁忌話題，只要我能解出的答案就一定會回答你！」

珍琳向來樂於當大家的戀愛軍師，從以前就有很多朋友或者是粉絲找機會向她請教相關的問題，不論是戀愛交戰或者是增加夫妻感情的秘招她口袋裡都累積了相當豐富的經驗跟案例，接下來透過《女王夜來香》節目珍琳相當歡迎大家上線互動提出各自的問題，讓她好好當一下感情軍師。《女王夜來香》節目自4月26日起，隔周三晚間9點到10點在17LIVE直播登場