星宇航空首條越洋航線台北－洛杉磯今日正式首航，下午於桃園國際機場第2航廈舉辦剪綵儀式，並搭載近300名旅客出發。星宇航空執行長翟健華說，布局北美對公司而言是邁出一大步，未來希望以每年至少開航1個新航點的速度，開拓航網。

為使首航旅客在登機前就彷彿置身於洛杉磯，星宇航空將候機室規劃為好萊塢星光大道，讓旅客踩著紅毯在首航紀念背板前簽名留念。首航旅客可獲得洛杉磯首航禮「星宇航空與道奇棒球隊聯名棒球」1顆。美國國家旅遊局則提供印刷精美的全美50州旅遊資訊，作為旅客玩美旅遊的靈感密笈。

翟健華表示，星宇航空作為亞洲市場的後起之秀，從全系列制服設計到奢華的貴賓室與性能優異的機隊，皆為航空界帶來了全新氣象，憑著卓越的服務與機艙設計，為A350的客艙設計定下了新的標竿，也打造不同於傳統民航的精緻飛行體驗。

翟健華說，雖然公司在亞洲開航16個航點，但布局北美對公司至關重要，首航洛杉磯將進一步擴大星宇的航網，迎接北美轉機客市場，為旅客提供便利、舒適的長程航線精品服務。未來也將繼續開闢北美其他航點，建構更綿密的航網，讓旅客前往北美的行程規畫更加便利。

美國在台協會副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）於星宇航空洛杉磯首航儀式中致詞，美國於2013年將台灣加入免簽證計畫，台灣也再2017年正式成為全球第7個，亞洲第2個加入美國「全球入境計畫」的國家，提升台美間的商務及旅遊便利性。台灣在2022年有21萬名旅客造訪美國，預估2023年赴美人數將成長139％。

星宇航空開航洛杉磯前，便宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊展開合作。此次與洛杉磯2支最受歡迎的運動球隊簽約，成為道奇隊2023年及快艇隊本季及2023-2024球季的航空合作夥伴，成功吸引當地球迷關注，扎根洛杉磯市場，推廣自台北轉機前往更多亞洲大城市的飛航服務。

為使旅客在機上享受濃濃的洛杉磯球隊氛圍，6月1日後出發的台北－洛杉磯往返航班，可享用多項球隊聯名系列機上備品。由台北出發航段提供快艇隊主題備品，自洛杉磯出發航段則提供道奇隊的主題備品。旅客可於報到時獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，於機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等，皆融入道奇隊與快艇隊的LOGO及主題配色。

星宇航空台北－洛杉磯航線以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，開航初期每周5班，並將於6月份起增班為每日飛航。