金門縣多年國小日前參加教育部跨領域美感教育卓越領航計畫績優學校表揚典禮，獲頒全國美感教育績優學校最高殊榮大獎-「跨域美感領航獎」。

學校團隊更因將美感教育課程融入海洋、環境、人權、性別議題教育，有效共通共融語文、數學、自然與社會領域學科學習，厚植學生美感素養，受邀於頒獎典禮上分享課程執行方案。

多年國小以「生動美學」做為跨領域美感教學主軸，以「培育美感素養、活化領域學科、落實行學習體驗、連結校園生活」四個核心概念代表跨領域美感教學。

校方指出，課程是從學生的生活中萌芽，連結學生的校園生活，並讓學生以學習任務實際進行學習行動，培養自主行動力，也期望學生在學習中，經驗生活中的每一細節都可能發生美，深刻感受「我與美」無所不在，進而體驗美感學習與領域、議題的相關連結，感知美的學習可以帶來改變後的自信與成就。

多年國小以連結學生「住與行」的美感經驗出發，發展「住與行‧感動美力」課程，以「住」學生居住村落的環境議題，帶領學生以「行」校本獨輪車方式騎乘走讀社區，執行環境友善淨灘行動與環境美學藝創，帶入金門海灘日益嚴重的海漂垃圾問題，以發現社區的美麗與憂愁，表達海洋保育意識，並延伸至家庭中實踐，身體力行的維護家鄉環境。

而在發展「找美‧尋寶趣」跨領域美感課程中，從《美的 人，人的美》設計概念出發，結合性別平等與人權教育，讓學生從認識馬拉拉 的人物美中發想，尋找校園中的「人物美」，校園中誰的美，帶給了我們生活中、生命裡美的感動與影響。

校長張志猛表示，該校長年致力施行跨域美感課程，以藝術為核心，支持108課綱跨領域創新學習，本次學校歷經計畫團隊教授嚴謹的初審、複審和決審三階段，從全台百所合作美感課程學校中脫穎而出，榮獲「跨域美感領航獎」，實是學校團隊教師借助彼此專長，開始移動教學場域，探索創新課程，跨出教室做改變，逐漸形成「共學共創共好」專業成長的最好激勵與最佳鼓勵。

上台分享的余宛錡老師則表示，能在全台績優美感教育夥伴前，上台分享金門偏鄉小校「議題融入美感」的教學經驗，帶著五感六覺「尋找美」的感動，讓我們因課程而相遇、而美好，也讓我們更有動力帶著孩子們持續推展跨領域與學科相互共融的美感課程。