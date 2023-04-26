桃園市成功工商改名世紀綠能工商，26日揭牌。行政院副院長鄭文燦致詞，他說，預估2030年風電人才需要2萬人。稱讚世紀集團董事長賴文祥以非常大的決心承接原來的成功工商。此外校友、填詞人方文山出席，一口答應為學校寫校歌。

世紀綠能工商26日舉辦新校名揭牌，賴文祥、鄭文燦、台灣金控董事長沈榮津等出席。賴文祥表示，綠能產業是台灣2050年要達到淨零碳排目標的重點產業，但是目前不但缺工，而且大學和碩博士畢業生「學用落差」的情況非常嚴重，所以世紀集團希望為國內人才教育盡一份心力，從高中生開始培養。

賴文祥也釋出大禮，就讀第1屆世紀綠能工商，5月底前報名，就有1萬獎學金，2年級轉學生也有1萬，3年級轉學生5000元。此外畢業生到世紀集團起薪每個月最少3萬8000元，最多12萬元。因為中南部甚至東南亞僑生都有興趣，學校也決定要建造容納1500床位的學生宿舍。

鄭文燦表示，成功工商轉職是技職教育里程碑，學子可以投入風電產業，是風電產業人才搖籃，也是國家綠能轉型重要基地。鄭文燦提到，預估2030年風電人才需要2萬人，龐大人才需求要從技職教育著手，接軌未來風電市場。他說，賴文祥以非常大決心，承接原來成功工商。

方文山致詞結束後，可否為學校寫校歌，方文山說，沒有問題，這也是他的榮譽，他在這裡成長，有他的回憶。