在生活中有些人擅於表達，也懂得看場合說話，讓他們獲得好人緣，但有些人則不擅社交，在團體中會感到不自在，《小鐵星座》運勢專欄分享在社交場合中總是保持沉默的前3名星座，依序是雙魚座、摩羯座、金牛座，他們不喜歡高調表現自己，也不會為了利益去說一些好聽話，這時多半會選擇沉默。

▍第3名：金牛座

務實低調的金牛座人不喜歡到處張揚，更不喜歡參與社交場合來高調表現自己，固執的他們雖然不喜歡被人強迫，但知道不是事事都能如自己所願，所以這時會開啟沉默模式一句話也不說，也不會去阿諛奉承，最多能做到的就是保持微笑直到結束。

▍第2名：摩羯座

摩羯座雖然冷靜睿智、精明能幹，但在社交場合中總是惜字如金，儘管他們知道始終要面對，依舊會感到渾身不自在。一向公私分明的他們喜歡獨自站在原地或與兩三個人聊一下合作相關等事務，而不和是一群人聚在一起說些沒營養、沒價值的話題。

▍第1名：雙魚座

浪漫主義的雙魚座喜歡安靜舒適的氛圍，在他們看來，社交場合表面看似和諧，但其實每個人都在暗地裡勾心鬥角。而雙魚座最討厭麻煩事，為了利益說一些違背良心的話進行社交，只會讓他們覺得麻煩，想盡快逃離。