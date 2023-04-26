長榮航空城市觀光馬拉松將於10月22日盛大開跑，即日起至5月24日下午五點開放報名。(長榮航空提供)

長榮航空城市觀光馬拉松今舉辦宣告記者會，邀請長榮航空長期支持的體育選手「網球一哥」盧彥勳、長跑好手「印帝」周庭印及「台灣蝶王」王冠閎至現場分享征戰世界的點滴。(長榮航空提供)

跑馬拉松還可抽機票、換哩程！「2023長榮航空城市觀光馬拉松」今（26）日起至5月24日下午5點開放報名，長榮航空與海內外跑者相約今年10月22日於總統府前開跑，共有全程及半程馬拉松、10公里、3公里等4組共2萬4000個名額，還有NIKE環保賽衣、長榮空廚美味餐盒等超多好禮可拿。

長榮航空總經理孫嘉明表示，去年長榮航空馬拉松升級為全馬，雖然有疫情，還是報好報滿；今年第2季航班路線已恢復到疫情前的83％，因此向世界各地好手廣發英雄帖，邀請來台灣參加全馬，並且靜下心來欣賞台北市這個美麗的城市。

交通部觀光局組長黃易成表示，前2天來台國際旅客已經達到150萬人次，今年目標是600萬人次，相信這次長榮航空馬拉松一定可以帶來很多國際旅客，並同時促進城市觀光。

北市觀傳局局長陳淑慧表示，全球有六大馬拉松是「一生必跑」，長榮這次升級全馬，會經過許多台北地標，她相當看好長榮馬拉松可以成為「全球七大」。觀傳局也加碼送前五百位國際旅客1張觀光巴士券。

孫嘉明表示，參賽者除了可以獲得NIKE環保材質賽衣，以及長榮空廚精心為全馬組準備的輕食冷餐盒；此外參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4200哩的哩程回饋。參賽者還可抽機票，包括歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票10張、立榮航空國內線機票20張，長汎假期萬元抵用券共3名，以及長榮航空國際線機票折扣碼及樂e購專館8折等超多優惠。

參賽者還可參加「長榮航空懂跑部」臉書粉絲頁今年再度推出的「懂跑訓練班」，由明星教練指導賽前備戰、賽事當天補給及配速、賽後放鬆及恢復等，即日起開放報名。

此外，鼓勵青少年自我挑戰，長榮航空去年增設10公里的「幼苗組」，今年再推出「幼苗團體組」，2007年9月1日至2010年8月31日之間出生者5人成團，上限20組，第1名每人可獲NIKE跑鞋1雙。相關資訊詳見長榮航空馬拉松官網：https://www.evaairrun.com。

長榮航空長期贊助台灣各領域的體育選手出國征戰，去年也首度推出「幼苗培育計畫」，今年升等為校園巡迴的「幼苗計畫2.0」，預計5月底起前往台東、屏東、雲林、基隆及外島，由兩屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領專業跑步團隊NRC，培育幼苗國手。