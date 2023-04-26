恒生科技指數大漲1.34％，金蝶國際漲近6％，嗶哩嗶哩、京東集團漲近4％，快手漲超3％，理想汽車、比亞迪電子漲超2.5％。
概念股方面，消費股集體走高，華住漲超4％，名創優品、泡泡瑪特、敏實集團等漲近4％。
電力股集體走高，華能國際電力漲8.26％，華電國際電力漲5.5％，大唐發電漲近4％。
美股前一晚顯著下跌，拖累恒指26日開低，但很快止跌反彈。截至午盤，恒指漲0.56％，報19,733.95點。國企指數漲0.69％，報6,647.14點。紅籌指數漲0.84％，報4,021.87點。
恒生科技指數大漲1.34％，金蝶國際漲近6％，嗶哩嗶哩、京東集團漲近4％，快手漲超3％，理想汽車、比亞迪電子漲超2.5％。
概念股方面，消費股集體走高，華住漲超4％，名創優品、泡泡瑪特、敏實集團等漲近4％。
電力股集體走高，華能國際電力漲8.26％，華電國際電力漲5.5％，大唐發電漲近4％。
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