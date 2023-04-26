恒生科技指數大漲1.34％，金蝶國際漲近6％，嗶哩嗶哩、京東集團漲近4％，快手漲超3％，理想汽車、比亞迪電子漲超2.5％。

概念股方面，消費股集體走高，華住漲超4％，名創優品、泡泡瑪特、敏實集團等漲近4％。

電力股集體走高，華能國際電力漲8.26％，華電國際電力漲5.5％，大唐發電漲近4％。

黃金、半導體股大漲 恒指午盤小跌0.05％
A股三大指數低迷 滬指午盤收跌0.69％
滬深兩市弱勢 創指午盤收跌0.3％
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