美國正在評估需要多久才能訓練好烏克蘭飛行員駕駛F-16戰機

近幾個月來，各方不斷提高聲量，力促西方國家，尤其是美國提供烏克蘭F-16戰機抗俄。然而，空戰專家卻認為，就算這些戰機到手，烏克蘭也無法讓它們長期發揮戰力。

據《商業內幕》（Business Insider）網25日報導，英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）指出，F-16脆弱到需要專門為它們準備空軍基地。而烏克蘭一著手改裝機場，就會被俄軍發現，並成為攻擊目標。他在名為「談談地緣政治」（Geopolitics Decanted）的播客節目中指出，F-16的機頭下有很大的進氣口，能把地上的所有東西都直接吸進去。

「也因此，一般來說，F-16需要很乾淨，並維護得很好的空軍基地。」此外，布朗克說，由於F-16是為了良好的推力重量比（TWR）而設計，除了必要的重量外，機身上沒有多餘的重量，以致它的起落架也「相當輕」。

How Russia could spot Ukrainian F-16s before they even got off the ground, according to an air-warfare expert https://t.co/HU3YFVWMme — Insider Military and Defense (@insidermildef) April 25, 2023

反之，俄製戰機能在較簡陋的機場起降，至於美製的F/A-18艦載機則能在浮動跑道上硬著陸，吸收震動力。布朗克強調，要避免F-16吸入異物，以致損及發動機的高風險，就得費很大的勁，去把那些蘇聯時期的烏克蘭舊式跑道清乾淨，一直到足以能讓F-16起降的地步。此外，許多烏克蘭的機場跑道太短，根本無法供滿載的F-16 使用。

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布朗克說，無論是動工重鋪，甚至是延長跑道，全都顯而易見，逃不過俄軍的衛星，還有莫斯科安排在地面的線民。他並指出，儘管烏克蘭空軍在戰機和空對空飛彈的數量，還有技術上都比不上俄羅斯，但他們卻以行動證明，自己既充滿彈性，又足智多謀。不過，由於烏克蘭的空中戰力「還不構成嚴重威脅」，因此俄軍尚未動用有限的長程飛彈去轟炸他們的空軍基地。