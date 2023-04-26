宋依璇公益直播2小時不間斷，精神奕奕不喊累。（伊林娛樂提供）

宋依璇（中）有2個就讀國小的可愛女兒。（伊林娛樂提供）

伊林藝人宋依璇（宋哥）日前受邀參與「愛的GOOD力」線上直播公益活動，2小時的直播中，她全程不休息，大力推薦4家公益團體推出的7項母親節禮盒；她說自己其實什麼都不缺，「今年母親節，我女兒也不用送禮物給我了，一人寫一張卡片，我就很開心了。」

宋哥說接到邀約參與直播時，二話不說就答應，「常常聽說要做公益，很多人不知從何做起，我可以貢獻自己一點點的力量，當然義不容辭，真的太有意義。」原本今年母親節打算犒賞自己的母親節禮物，也改為直播時介紹的台南蓮心園社福基金會販售的無毒日曬米禮盒，「我買米當禮物送自己，我們全家都能吃。」

宋哥的2個女兒，分別為8歲和10歲，她說小孩子平時其實該有的都有，吃穿都不缺，「她們很幸福，天氣熱回家吹冷氣，放假還可以出去玩，甚至還可以出國玩。」她希望孩子從小就懂得惜福，有能力就幫助別人，去年開始，她開始鼓勵孩子在生日時，把自己存的零用錢捐給有需要的公益團體。

她說，女兒平時分擔家事勞務可獲得零用錢，「例如幫忙洗菜、打掃等，我就給10元、20元不等，她們會把零錢都存到存錢筒。」她說，小孩把辛苦存的零用錢捐出去，剛開始心裡也會捨不得，「我們會坐在餐桌前一起討論，她們最後也認同，覺得把零用錢捐出去很有意義。」

「愛的GOOD力」母親節公益直播，商品禮盒種類很多，有米、蜂蜜、肥皂、巧克力杏仁捲、紫蘇梅、幸福棗等，宋哥說，參與這次活動後，她才知道扣除成本，其實商品的利潤也不是太高，他們真的很辛苦，「我常跟小孩說不要浪費，但想想自己也常在亂買東西，1個月少喝幾杯飲料，其實就可以幫到真正有需要的人。」