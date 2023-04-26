此行的參訪重點之一為拜會SAE總會長Todd Zarfos先生，在航空領域有超過35年的服務經驗，另外，拜訪與車輛中心共同成立新創公司-優車智能的北美Optimal集團總部，當天由董事長楊嵩林親自接待，並安排道路試駕電動中巴車型，其低底盤、舒適車身空間，縱使在較高速度的操控下，也能順暢穩定的行駛。楊董事長表示Optimal因應車輛電動化時代來臨，自2016年即開始研製電動接駁巴士，其願景係成為電動中巴領域的Tesla。

優車智能則整合了台灣廠商能量，期望能扮演ADAS Tier 1的角色，下一階段針對自駕隊列、虛擬軌道與雙軸轉向等3項技術與車輛中心密切合作，透過將智駕系統搭載於智慧電巴，搶攻北美市場。目前美國中型巴士市場每年有1萬台校車、1.7萬台接駁車，以及約15萬台各式商用車如工程車、物流車等底盤需求，價值超過200億美元，正是台灣擅長系統整合及智慧化在國際市場大展身手的好機會。

參訪團亦前往位於美國底特律之通用汽車(GM)試車場及美國密西根大學自駕車測試場域(MCity)、ACM測試中心(American Center for Mobility)、CAR(Center for Automotive Research)等重要車輛研究及測試單位，針對目前北美的電動車產業政策及測試驗證技術等議題做了深入交流。

王正健理事長表示，本次為疫情後學會首次組團訪美，感謝國建會、駐芝加哥台北經濟文化辦事處等各單位的協助，除藉由舉辦技術研討會與車輛產業深度交流外，透過拜訪眾多美國廠商及學研機構，瞭解其對於智慧電動車未來趨勢及發展規畫，可提供台灣車輛產業借鑑並從中尋求商機。未來學會也將持續安排海外考察或邀請國外廠商及機構來訪，推動國際產業交流合作，讓台灣智慧電動車產業供應鏈及系統整合的競爭優勢能夠被看見，進而成為全球韌性可靠的關鍵夥伴。