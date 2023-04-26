藝人邱琦雯在台視《美麗人生》飾演苦命童養媳，近日傳出她在戲外與王樂妍起了嚴重肢體衝突，甚至扯對方衣領飆國罵，製作人郝孝祖也回應「現在表面上沒事」。

邱琦雯目前在臉書分享「沒有後台，只有陽台，也沒靠山，但家有枕頭山，不管有沒有人撐腰，I don't care who you are（我不管妳是誰）」，文末更霸氣表示「不要的最大」。據《鏡週刊》報導，傳出邱琦雯妝髮造型時間過長，而延遲拍攝進度，讓在一旁等待的王樂妍忍不住說了幾句，使邱琦雯理智線斷裂在攝影棚飆罵扯對方衣領「誰說我遲到！我忍妳（王樂妍）很久了，不要以為妳有靠山了不起。」甚至暗指對方「死破Ｘ」，還飆出國罵。

劇製作人郝孝祖解釋：「兩人就是吵架誤會，琦雯個性就是這樣，是拍戲有一些妝髮和車程的溝通問題，都是誤會。」並透露「現在表面上沒事」。

對此，邱琦雯也在臉書回應「我的處事原則一直都是人不犯我、我不犯人，你不打我頭，我不踩你尾！謝謝報導，謝謝大家關心。」