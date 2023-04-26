長榮集團創辦人張榮發2016年過世，留下遺囑讓二房獨子張國煒單獨繼承其遺產，引爆家族內戰，大房三哥張國政2018年對張國煒提出遺囑無效之訴，高等法院昨二審宣判遺囑有效，張國煒可望獨得140億元遺產。張國煒今受訪時指出，這件事到現在已經過7年了，他沒有什麼看法，「大家都是一家人」，事情全交由律師處理。

星宇航空今日首航台北－洛杉磯，跨出布局北美的第一步，首航班由董事長張國煒親自執飛。稍早他現身桃園國際機場，面對記者提問時心情一派輕鬆，對於昨日的官司，他稱都由律師來處理，「這件事到現在7年了，就讓法律來澄清，我沒什麼太大意見，大家都是一家人」。

被問到是否會再拿錢出來增資星宇，張國煒說自己不能再參與增資，由於星宇有計畫要上市，他個人不能持股超過7成，因此股份上要調整。

面對星宇是「錢坑」的質疑，張國煒強調，很大一部分錢是拿來投資，包括維修廠、模擬機、運籌大樓、免稅品大樓等，這些都是在投資項目裡面，基礎投資很大，「沒有什麼錢坑不錢坑的」、「剛開始大家抵制我們，所以很多要自己來」。

星宇航空今首航洛杉磯，張國煒表示，北美是當初最重視的點，下一個開航點是舊金山，希望接下來每6到8個月都要拓點，鎖定轉機客。