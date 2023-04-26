缺蛋持續延燒，農委會於3月起透過短期專案進口600多萬顆蛋救急，本月進口量約3000萬顆，5月則有7000萬顆進口。農委會主委陳吉仲今(26)日指出，原本實施到今年底的進口專案將延長到明年6月底，且再保證「明年不缺蛋」。

陳吉仲今日於YAHOO TV節目「齊有此理」接受專訪，陳吉仲表示，禽流感到今年4月都還在影響，因此國內雞蛋的供應量無法滿足國內的需求，近2-3年的雞蛋需求也大幅度成長，從原本每天2000萬顆成長到2400萬顆，然而畜牧場因為地方政府的自治事項而無法擴建，整體量無法提升，一旦遇到禽流感導致供應量減少，也就造成所謂的缺蛋。

陳吉仲說，過去雞蛋可以進口的國家只有日本、澳洲和美國，但是日本和美國自己都缺蛋，所以在2月才開始在禽流感沒有疑慮的前提下，針對像土耳其、巴西、泰國等國家進口雞蛋，以前進口程序要好幾個月，這次都是在幾周就走完。3月進口了600萬顆、4月進口3000萬顆，5月則會進口7000萬顆。

陳吉仲說，現在民眾買不到蛋的機會越來越低了，希望5月初民眾就可以在市場、超市或任何通路都能很容易買到雞蛋，光現在進口的1300多萬顆就已經讓黑市價格大幅下跌，每箱從1400元1500元跌回1000元到1100元左右了，而超市的洗選平價蛋可能會更大幅度的提供。

陳吉仲指出，進口跟庫存都是調節的工具，萬一國內生產受到影響就會用進口跟庫存來補足，即使國內的產能沒辦法滿足需求，但明年一定不會缺蛋，國內現在也要建立6000萬顆蛋的庫存，而專案進口原本是開到今年底，現在則要開到明年的6月底，當國內需要調節時就可以去採購，但這並非外界質疑的常態性進口。