桃園環警出擊，龍潭聯合稽查揪出破百分貝改裝車炸街。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市龍潭警分局近期接獲許多居民反映，深夜常有不法改裝車輛穿梭，由於排氣管巨大聲響，吵得大人小孩都無法入睡，警方特別規畫強力取締勤務，結合主管機關桃園市環保局局共同組成「環警聯合稽查小組」，加強力道掃除噪音車輛，25日晚間共稽查有8輛車輛噪音超標，其中一輛噪音檢測竟高達113分貝，也依法對車主開罰。

聯合稽查小組25日晚間，在改裝車最常出沒的龍潭市區及鄰近交流道的大昌路上，設立了路檢點及臨時噪音檢驗站，共攔查16輛疑似改裝的汽、機車輛，再由環保局專業稽查人員以檢驗儀器現場檢測噪音分貝數，共測得8部車輛噪音超標，當場依噪音管制法舉發，最高可開罰3600元；其中一部改裝汽車更是發出轟隆隆的巨響讓街道都隨之震動，噪音檢測值出爐竟然高達113分貝，讓現場員警驚呼「終於逮到你！」

另外，龍潭警方在日常巡邏、交通稽查時發現噪音車輛，也會主動攔檢並錄影拍照蒐證，事後再函文報請環保局進行後續強制檢測作業，經過審核確認有改裝，便通知車主到場實車檢驗開罰，今年統計1至4月間，共查報噪音車輛187部，通知強制到驗76部，噪音超標開罰21件，警方嚴厲執法，絕不放過任何打破龍潭安寧的不法車輛。

龍潭警分局長張鶴瓊表示，除了警方及環保局會全力聯手打造安寧道路外，一般民眾若發現改裝車噪音過大或危害交通行為，可以先行拍照、錄影蒐證，噪音部分至「行政院環境保護署噪音車檢舉網站」檢舉；交通違規部分則利用「桃園市政府警察局交通違規檢舉專區」提出檢舉，以有效遏制改裝噪音車，維護環境安寧。