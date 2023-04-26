面積55.49公頃的中油材料創新研發專區都市計畫，26日公告實施，這塊沒有汙染的高雄煉油廠行政區辦公舊址，中油將投資60億元興建綠能所研發大樓、以及材料研發中心，未來將與楠梓半導體產業園區，形成晶圓製造與材料研發互補創新園區，成為南部半導體材料「S」廊帶核心。

高雄都發局26日指出，高雄煉油廠循環技術暨材料創新研發專區55.49公頃基地，該局已26日依法公告發布實施主要計畫與細部計畫。

都發局說，該基地為中油高煉廠區55.49公頃無污染行政區辦公土地，轉型材料創新研發專區，中油依計畫預計投入近60億元，建置綠能所研發大樓、材料國際學院及材料研發中心等項目，其中，綠能所研發大樓耗資29億元，正由中油辦理建築規劃設計中，預計2027年底可完工。

整體園區融合半屏山公園、文資再利用、及廠區場所記憶等，與捷運TOD複合使用共同發展，蓄積材料創新研發能量等預期將變身成為北高雄材料研發核心，高雄都發局表示，高市府則已經協助代辦中油園區南路開闢，以串連材料創新研發專區與楠梓半導體產業園區，形成晶圓製造與材料研發互補創新園區，成為南部半導體材料「S」廊帶核心。

都發局說，高市府為配合行政院「循環經濟推動方案」規劃，推動中油高雄煉油廠，轉型為國家級循環技術暨材料研發專區，共歷經餘2年半時間，自2020年8月中油公司舉辦都市計畫變更前座談會起，先後於2021年完成都市計畫公開展覽，及高市都委會審議通過，並經內政部2次專案小組會議審查，於2022年完成主要計畫部都委會審議通過，且經高市都委會審定細部計畫。

歷經2年半期間，高雄副市長林欽榮多次邀集中油公司、財政部國產署及府內機關共同研商，以取得規劃共識，在兼顧文資保存、維持舊廠景觀意象、園區聯通、捷運場站TOD聯合開發的整體效益下，提出都市計畫多贏方案。

中油舊煉油廠「褐地再生」計畫，在行政院的支持下，中油高雄煉油廠已成為半導體產業園區與循環技術材料研發等產業群聚，是晶圓製造與材料研發互補創新園區，也是全台唯一與捷運場站及國家級自然公園鏈結的生態綠園區。

高雄都發局說，中油材料創新研發專區緊鄰的楠梓半導體產業園區，都市計畫已於去年4月公告發布實施，正同步辦理園區公共設施及建廠動工，在中油材料創新研發專區及周邊產業陸續投資興建之後，預計可帶動17,500人就業機會，並投入約89億元興建基礎公共設施，服務進駐產業使用及地方需求。