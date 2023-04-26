其中，華為、vivo、OPPO、小米、蘋果排名前五，市占率分別為29％、20％、19％、11％、7％。前五名品牌雖有波動，但市場繼續向大型廠商集中，而其他OEM廠商繼續萎縮和下降。蘋果的iPhone銷量表現不佳，其市占率和去年同期相比驟降48％。