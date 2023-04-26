展望新興市場債後市，預期央行最鷹派時期已經過去，且投資人對新興市場的配比也較低，後市回補空間大，今年以來新興市場資金呈現淨流入，另一方面，中國防疫政策轉向大開放，有助於亞洲債券表現，看好新興市場債後市表現。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，受惠於原物料價格上揚，新興市場企業獲利攀升，且同時積極降低債務水準，整體新興市場企業槓桿降至2008年以來低點，財務體質大幅改善。

此外，2023年新興市場企業債券到期金額可控，多以中國與俄羅斯企業債券到期為主，因此避開地緣政治風險高的俄烏以及債券價格波動大且違約風險仍高的房地產，挑選低利率風險、低存續期間、高殖利率水準的短期新興市場公司債，可在目前市場普遍高波動的情況下，降低風險同時享有較高的收益率。

張瑋芝指出，歷經去年大幅流出後，資金開始回流新興市場。據統計，2018年12月，Fed最後一次升息，隔年第二周開始，新興市場債市歷經連續18周資金流入。2022年，Fed升息425bps，新興市場債市資金流出近900億美元，但今年截至4月14日，新興市場債市資金流入近6億美元。今年以來，美國10年期公債殖利率持續走降，薪資與通膨放緩且低於市場預期，可望支持FED暫停升息，將帶動新興債的上攻行情。