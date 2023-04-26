港交所表示，首季收入和其他收益、淨利都創下史上第二高，僅次於2021年首季紀錄。

截至26日午盤，港交所暫時收報325.2港幣，漲0.06％。

財報顯示，第一季，港股日均成交額按年跌13％至1,278億港幣，令港交所期內交易費及交易系統使用費按年跌12％至16.92億港幣，結算及交收費跌13％至10.69億港幣，聯交所上市費受權證發行數目減而跌25％至4.18億港幣。

不過，受惠於利率走高，港交所從保證金、公司資金的投資回報明顯提高，投資收益淨額達15.35億港幣，反觀去年同期僅5,900萬港幣。

在資金投資表現方面，上季年度化投資淨回報由去年同期的負1.21％，轉為6.31％，收益淨額5.49億港幣，除了銀行存款貢獻3.08億港幣，外部組合也轉虧為盈1.95億港幣。若單計現金及銀行存款，港交所從保證金、公司資金合賺12.24億元。

另外，港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）因去年鎳市場波動而取消交易，遭部分投資者發起訴訟追討。港交所在最新季度表示，目前累計有五項申索案件以LME和LME Clear為被告人，LME將積極抗辯，但現階段沒有足夠資料估量該等申索的財務影響、法律程序最終解決的時間和結果，暫時沒為事件作撥備。

雖然未增加撥備，港交所指出，期內專業費用支出因鎳事件而推高。集團首季專業費用按年倍增至6,800萬港幣，佔總營運支出比例5.2％。

港交所季度營運支出按年增11％至13.03億港幣。