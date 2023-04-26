這19間公司包括Alphabet旗下的谷歌地圖、谷歌遊戲、谷歌搜尋、谷歌購物和YouTube，Meta旗下的Facebook和Instagram，亞馬遜旗下的Marketplace，蘋果的App Store，微軟的Linkedin和Bing，以及booking.com、Pinterest、Snap的Snapchat、TikTok、Twitter、維基百科、Zalando和全球速賣通。

布雷東表示，這19個網上平台和搜索引擎已具有系統相關性，有特定責任讓互聯網更安全，又透露正審查另外4至5家公司是否應遵守DSA，預計將在未來幾周內作出決定。

DSA要求上述公司進行風險管理，進行外部和獨立審計，與當局和研究人員分享數據，並在8月之前採用行為準則。相關公司將不得不採取更多措施來處理虛假訊息，為用戶提供更多保護和選擇，並確保對兒童提供更強有力的保護，否則將面臨高達其全球營業額6％的罰款。