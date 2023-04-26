凱基證券長期致力弱勢及環境議題，以實際行動響應新北市政府「淨灘企業社」活動承諾認養新北市海岸，盼能拋磚引玉，讓更多企業主動落實ESG；凱基證券去年主動發起淨灘活動，在同仁參與人數及場次皆創下國內金融業第一，秉持同樣理念，今年亦將持續協助讓台灣海岸更乾淨，讓地球生態更健康，善盡企業社會責任。

根據環保署海岸淨灘認養系統資料顯示，凱基證券員工今年持續展現守護環境的熱忱，截至3月底主動舉辦淨灘17場、參與同仁近400人、累積撿拾海洋廢棄物達1,198公斤，各項成果皆為國內金融業之冠，寫下傲視同業的新紀錄。

凱基證券經紀暨財富管理通路主管孫成保表示，新北市多數沿海行政區從淡水、萬里、林口、八里、石門到瑞芳，近兩年都有凱基人淨灘的足跡，本次簽署認養展現企業責任及保護海洋決心，將持續守護新北市的美麗海岸，凱基證券也開設企業內部志工訓練線上講座，邀請環保團體、績優青農分享友善土地的方式，讓員工深入了解永續環境的重要性。

關懷弱勢方面，凱基證券與喜憨兒基金會、新北市玩具銀行、愛盲基金會、有聲書協會及惠光導盲犬教育基金會等公益團體合作，規劃多元志工活動鼓勵同仁積極參與；並將投資活動結合公益，攜手育成基金會推出LINE公益貼圖，專案期間捐助逾百萬元；同時捐贈設立凱基慈善基金會，長期提供弱勢學生獎助學金及突遭變故之學生急難救助，盼落實永續金融，建構ESG良性循環。

此外，凱基證券今年3月成立永續委員會，提升最高治理層級對永續發展議題的領導力；為讓員工透過親自參與志工活動理解永續發展的重要性，更推動志工假制度，讓員工可以樂於參與志工活動，凝聚對公司的向心力，同時在職場上展現更優質的服務，期能幫助客戶迎向富足未來，落實品牌宣言「致力于您的富足人生」。