女星徐熙媛(大S)的前夫汪小菲日前秘密抵台探親，並處理「S Hotel」後續事宜，甚至傳出要將飯店更名為「菲行商旅」，未料才隔沒幾天，傳出他再次來台，據悉是為了處理跟大S官司、飯店改名後續事宜與見寶貝女兒，外界懷疑汪小菲想與大S複合，而他也大方回應了。

汪小菲近日兩度來台陪伴家人以及處理官司等事宜，依舊稱呼S媽為丈母娘，關係似乎相較於以往緩和。好不容易見到愛女的他，興奮在微博表示：「今天爸爸來接下學了，口罩過後都恢復了正常，爸爸會一如既往的來陪你們。」並曬出學校周邊與餐點照片。

近日，他也在直播中被問及「是否打算與大S複合？」汪小菲表示，為了小孩他之後要兩個禮拜飛一次台灣，表示：「我是戀愛腦，我對我女兒戀愛腦，我現在一切以事業和孩子為重。」

而面對他的好爸爸宣言，網友們紛紛為他打氣加油：「愛孩子的爸爸是好爸爸」、「愛孩子沒錯，當父母的都懂」、「在那好好陪孩子，回來好好搞事業。加油！」、「小菲，希望你一直做個好爸爸，加油！！」、「汪小菲是真的愛孩子、很多男的離婚了孩子都不管不問的」