海基會今天舉辦「辜汪會談」30周年座談會，董事長李大維在致詞時緬懷辜振甫、汪道涵兩位先哲當年以寬廣心胸和智慧，用正面積極的態度，促進兩岸關係良善發展，呼籲中國大陸政府能以更開闊的心胸走出舊框架、以務實不帶政治前提的新思維來看待兩岸關係。但是歷時2小時的座談會，對於當年「辜汪會談」得以舉行的「九二共識」隻字不提。

1993年4月27日至4月29日，由海峽交流基金會董事長辜振甫與大陸海峽兩岸關係協會會長汪道涵於新加坡舉行會談。這是海峽兩岸自1949年分治以來，民間代表在獲得官方授權下的首度正式接觸。

而在1992年的香港會談，海基、海協兩會經數度折衝與函電往來，同意一個中國各自採用口頭方式表述，就是所謂「一中各表」，後被稱為「九二共識」。日前國民黨副主席夏立言曾表示，沒有「一中各表」就沒有「九二共識」，更不會有「辜汪會談」。九二共識是兩岸告別冷戰、奔向和平的傑作。辜汪會談開啟兩岸交流先聲，甚至是「馬習會」基礎，證明辜汪會談之後開啟兩岸對話有建設性和延續性，當前政府如願意延續這樣的精神，兩岸很多問題都不會發生。

李大維在致詞時表示，回顧30年前「辜汪會談」最重大的意義，在於兩岸政府為了保障雙方人民權利，願意授權讓兩會建立制度性的聯繫會談，就相關的事務性議題進行溝通協商，其中最關鍵的就是彼此願意遵守「擱置爭議，相互諒解、務實協商」的精神，以及「對等、尊嚴」的原則。

李大維表示，30年前辜汪兩位先哲能夠「以民為念、人民優先」，在不設任何政治前提的情況下，面對面會談，彼此務實的交換意見，積極提出解決人民困難的方案，這樣的精神與原則在30年後更值得我們深思。

李大維表示，隨著疫情趨緩，兩岸交流逐漸回溫，未來因交流衍生的問題將會越來越多。歷史在前進，思維也要與時俱進，我們不希望兩岸的溝通停滯，因為這樣只會帶來猜忌與誤判，而猜忌與誤判正是衝突產生的不穩定因子。兩岸任何形式的衝突只會帶來不可磨滅的傷害，我們只有加強彼此的對話與合作，促進兩岸和平穩定為目標，才能讓更多的人得到幸福和安全。

李大維再次呼籲，期待中國大陸政府能以更開闊的心胸走出舊框架、以務實不帶政治前提的新思維來看待兩岸關係。「哲人日已遠，典型在夙昔」，辜汪兩位先哲當年以寬廣心胸和智慧，用正面積極的態度，促進兩岸關係良善發展，如今我們更應該學習前人的經驗，化解重重阻力，共同創造兩岸人民最大的福祉。

這場座談會，邀請台灣戰略模擬學會祕書長張榮豐、前陸委會會副主委劉德勳、前陸委會副主委吳安家、中華文化總會副會長江春男等4人與談。除了張榮豐提到，「九二共識」並非蘇起原創，而是前海協會常務副會長唐樹備最先說過之外，整場座談會從李大維致詞開始直到結束，對「九二共識」毫無隻字片語。

會後媒體追訪李大維，為什麼今天「辜汪會談」30週年座談會，與會者閉口不提九二共識？李大維表示，與其爭辯一些名詞的意義，其實並不是那麼重要，如何往前走才更重要，「就像今天張榮豐講『九二共識』第一個是唐樹備先生講的，我也是頭一次聽到。」

李大維表示，兩岸雙方要有智慧，往前看、往前走，不要卡在這邊走不過這道坎。「往前走才是正路，我想大家應該也有這個共識。如果說執意不往前走，我們也是很無奈。」

本報記者追問，「可是為什麼馬政府8年兩岸可以往前走？現在為什麼走不動了呢？」此時隨扈出手阻擋媒體繼續訪問，李大維則是趁機進入電梯離開現場。