台中市政府警察局交通警察大隊分析統計，111年度及今年1至3月止「十大易肇事路口」結果出爐，其中今年截至3月止崇德路與三民路口交通事故38件目前最多，警方特別點出，易肇事路口大多是環中路及台灣大道，這2條路都是台中市聯外主要幹道，路幅大車輛多，事故發生機率高，呼籲用路人行經各易肇事路口應減速慢行，遵守交通規則。

警方表示，去年與今年1月至3月的「十大易肇事路口」共有環中路與五權西路口、崇德路與三民路口、台灣大道與文心路口、台灣大道與惠中路口、市政路與環中路口、中清聯絡道與環中路口及向上路與環中路口等7處路口重複，另新公布的分別為環中路與中山路口、雙十路與精武路口，崇德路與環中路口等。

警方指出，車禍發生事故熱門時段有變化，環中路與五權西路口由10-12時變為18-20時、崇德路與三民路口熱時不變、台灣大道與文心路口由12-14時變為14-16時、台灣大道與惠中路口由18-20時變為12-14時、市政路與環中路口由16-18時變為18-20時、中清聯絡指出道與環中路口由14-16時變為8-10時、向上路與環中路口由18-20時變為14-16時。

警方表示，肇事狀況均明顯下降，比較今年1月1日至4月24日及去年同期發生情形，其中台灣大道與河南路口減少20件（-68.97％）、台灣大道與惠來路口減少17件 （-58.62％）、西屯路與環中路口減少15件（-51.72％）、中清聯絡道與環中路口減少18件（-46.15％)、市政路與環中路口減少19件（-39.58％）。

台中市政府警察局交通警察大隊提醒，行經肇事路口應減速慢行，停讓行人先行，行人穿越道路應走行人穿越道，注視左右來車，可追蹤台中市政府警察局交通警察大隊的FB臉書粉絲團，提供交通安全宣導資訊強化宣導，讓民眾的交通安全更有保障。