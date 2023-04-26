▲食物銀行現場，有許多物資可提供給有需要的民眾。（徐佑昇攝）

▲最強里長方荷生（右）與市議員曾怡芳（左）、市議員林旻勳（中）討論食物銀行運作相關事宜。（徐佑昇攝）

▲曾怡芳表示，未來會跟更多里長與單位合作，一起幫助需要的民眾。（徐佑昇攝）

為協助基隆七堵弱勢與需要幫助的家庭，基隆市議員曾怡芳於26日於其服務處成立七堵區第一間食物銀行，除了暖暖已經在推食物銀行的市議員林旻勳出席外，長期推行食物銀行的「全台最強里長」方荷生也親自到場相挺。曾怡芳表示，希望透過愛心銀行的設立，和更多里長與相關單位合作，把愛傳出去，讓基隆有需要的家庭都能得到幫助。

正妹議員成立七堵首間食物銀行 「最強里長」方荷生相挺

長期從事食物銀行推廣的「最強里長」方荷生表示，目前台灣食物銀行聯合會從基隆到屏東有近百家實體食物銀行，目標是全台319個鄉鎮都有食物銀行，透過食物銀行的機動性，可以立即救助有需要的人，也能透過媒合把食物提供給弱勢族群，最重要的是備災，以機動性補足公家機關的前置作業時間，而聯合會負責把全國食物銀行網絡做串聯。也非常高興基隆有林旻勳與曾怡芳兩位議員與聯合會配合，照顧更多需要幫助的人。未來他準備另外進行「募集電鍋」的專案，讓年長者可以使用電鍋烹煮，除了使用更安全外，也避免用火不慎而釀災。

市議員曾怡芳表示，在做地方服務時，發現社會有許多需要被關懷的家庭，當初在選舉的時候就許下心願，有能力要為社會多盡一份心力。感謝愛心志工與善心人士的協助下，才能順利成立食物銀行；而七堵區富民里吳明宗里長也準備接續設立七堵區第二間食物銀行『富民里食物銀行』來服務里內的弱勢家庭。未來她將連結更多資源與里長共同響應，未來希望藉由各方人脈一起來補足政府端對於弱勢族群補助不足的問題。

市議員林旻勳議員表示，非常開心曾怡芳所成立的「愛相隨幸福食物銀行」在今天正式揭牌啟用，四年前他在暖暖成立基隆市民間首座食物銀行，就是希望能夠關懷更多弱勢家庭及個案，未來會持續與曾議員一起努力，招募及媒合更多有志之士，包括各區議員、里長、社區理事長等，共同佈建更多的食物銀行及愛分享冰箱系統。

曾怡芳說，考慮到七堵區幅員廣闊卻沒有在地團體在做關懷邊緣戶，於是希望藉由食物銀行來彌補政府端對於弱勢族群救助不足的問題，創辦初期服務對象重點為七堵區中低收入戶、社會邊緣戶、弱勢家庭，若有跨區域民眾，「愛相隨幸福食物銀行」也將協助轉介至當區經營食物銀行或愛心分享冰箱進行協助，把愛分享出去，幫助更多市民。