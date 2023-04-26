國民黨立委吳怡玎與高雄市議員陳麗娜今針對高雄大林蒲遷村開記者會，批評市政府讓遷村進度遙遙無期。吳怡玎說，大林蒲居民小時候住在高雄最繁華的漁市，長大後卻被工業區包圍，污染比六輕還嚴重，一級致癌物是六輕的6倍，居民因為各種癌症過世，經濟部在當地規劃「新材料循環產業園區」，高雄市府負責遷村的安排，但是每次選舉民進黨都在畫大餅，選後就不見人影。

陳麗娜表示，前高雄市長陳菊任內提出「私有地一坪換一坪，蓋回原屋型」方案，到了陳其邁市府變成「私有住商用地，一坪換一坪，建築物全新重構價格補償」，從原本蓋回原屋型方案是可以蓋滿的，到後來因為新的補償用地建築建蔽率只有六成。以居民原有的15坪土地為例，新建方案甚至連建築線都畫不出來，是嚴重侵害居民權益的。

陳麗娜指出，遷村方案會讓弱勢更弱勢。縱然政府說可以替民眾增加坪數到可以畫出建築線，但以18坪土地為例，新建遷村用地蓋起來也只剩下10坪左右，跟原先民眾期待落差太大。再者，政府徵收大林蒲土地是以一坪14萬5千塊徵收，但目前地價是35到40萬，價格差了20到25萬。造成土地面積越小的弱勢族群補償金領的更少。另外，對於沒有房產的居民只能安置在社會住宅，但社會住宅頂多住六年，六年後這些人就沒有地方可以住了。

陳麗娜也提到，政府對於空污補償金避而不談，難認為遷村方案有高度共識，況且陳其邁市長選上之後就開始拖延，在市長施政報告時也無法承諾大林蒲的遷村、選前增加的一百億預算至今經濟部也未核准，認為陳其邁對於大林蒲居民訴求均未正面回應。

大林蒲遷村權益促進會張慶華副會長表示，大林蒲地區由於污染嚴重，前行政院林全院長及陳菊也同意此區域不適合人居住，並啟動遷村的規劃。自民國60年代以來石化業工業區周圍不只有氣爆的問題也有化學物揮發污染問題，周遭石化業經統計總共有323件違規，其中中油就佔69件，另外如化學有機物揮發污染、故障、火災等等違規，中油也有167件。政府至今也開罰1億1千萬餘元罰鍰，但不僅污染情形未獲改善，罰鍰也沒有回饋給里民，認為政府都沒有善盡監督責任。

吳怡玎強調，遷村的安置計畫完全就是殘害弱勢，造成弱勢還要負債，經濟部提出的「大林蒲遷村安置計畫」111年第6次的辦理進度報告只有短短三頁，因為內容太糟糕在立法院馬上就被退回。由於政府的目標是在今年112年底要完成遷村，剩下不到8個月的時間了，政府應該要趕快提出一個合理公平的計畫，讓大林蒲居民不至流落街頭。