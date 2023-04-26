4月26日為車諾比核災紀念日，台灣推動非核家園，但未來再生能源占比更多之後，也考驗我國電網韌性。立委陳椒華與台灣環境保護聯盟、綠色消費者基金會今天上午召開記者會，呼籲加強電網韌性，盼可避免再次發生大跳電意外。

陳椒華表示，台灣地狹人稠，又面臨斷層地震、颱風與中國的軍事威脅，難以承受核災風險，因此支持非核家園政策。但是，過去幾次大停電，雖然都是人為因素，不過會造成社會對非核綠能政策的質疑，政府應該要聽取各界的建言，把電網韌性做到最好。

陳椒華補充，現在還是有不少人對老舊核電廠抱有期望，不過連美國到2027年前也沒有進步型核電或小型核電營運的計畫，國際上反而是紛紛投資再生能源發電，以因應國際市場的減碳要求。大方向支持政府發展再生能源，不過在如何跟農漁業共存？如何避免對生態造成壓力？還有如何強化韌性因應人為或是氣候、地震的影響，都應該有全盤的評估討論。

台灣環保聯盟表示，如果台灣發生類似的核災事件，面積狹小的台灣所有經濟發展成果全部歸零，應該記取核災教訓，全力推動能源轉型，德國已於車諾比核災滿37周年的此時已正式轉型為非核國家，反觀台灣有關核三廠延役問題，依照現有法令規定核三廠已超過提出延役時機，現在要求核三延役於法已是不可行。

台灣環保聯盟說，其次，目前全球尚無妥善核廢料處理方法，台灣核電廠累積幾十年核廢料目前也無去處，某些人士要求延役是不負責任的說法，何況核三廠已是機組老舊，附近還有斷層、地震、海嘯威脅，在這些情況下提延役，無疑將台灣2300萬國人置於核災風險之中，如果還將核電延役做為改善空汙的解方，無異是飲䲴止渴。

台灣環保聯盟說認為，近年來小英政府雖然在綠能建設上有所成果，不過整體電業的改革仍需要加緊腳步。以電業法修正為例，當年號稱6到8年要進行電業第二階段改革，而現在還看不到獨立的電業管制機關的成立，不利監督電業的各項改革，台電不應該球員兼裁判，應該要成立獨立的電業管制機關。

綠色消費者基金會董事長方儉提到，台灣禁不起一次核災，台灣是一個獨立的小型電網，未來走向再生能源，必須切割開來，台灣應該是以綠能小機組分散電網的電力系統。電網的強韌性，不是一味的加大機組，大機組是台灣電力系統不穩定的根基原因，經濟部、電業管制機構沒有發揮應有的法定責任，應該接受社會各界的檢驗與挑戰。

方儉指出，以目前越來越多的太陽能案廠為例，中午發電功率達5到6GW，大於核一、二、三廠發電的總和，但是台電無法調度、掌控。在低、高頻電驛保護下，低電壓的太陽能極易跳脫，影響電力系統的穩定，如果未來有更多的太陽能案廠，台電在電網韌性建設上面如何因應？如果因此又發生全島大跳電的全黑事故，台電是否有因應對策？