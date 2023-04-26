第一金投顧今舉行Q2產業論壇，董事長陳奕光定調下半年撥雲見日，推薦投資最高等級Triple A概念。2023年投資台股，近期台股漲多回檔，在季報陸續公布後將逐漸利空出盡，近期回檔實屬正常現象，而5、6月在月營收落底後，時間進入第3季旺季，各產業陸續拉貨、景氣也走出谷底，我們台股下半年絕不看淡。近期績優股拉回後，投資價值浮現，可以趁近期回檔重新調整投資腳步、布局績優產業。下半年我們推薦投資最高等級Triple A概念，包含Apple(蘋概股)、Advanced Energy(能源)、Advanced(先進製程)、Army(軍工)、A Dream(AI、車電、解封)等亮點產業！

陳奕光認為，世界愈亂，世界愈快，心則要慢，我們面對著詭譎多變的市場訊息，必須以top down的總體經濟分析來判斷資金方向，以及bottom-up產業分析來判斷市場趨勢。去年以來，我們走過通膨、升息、烏俄戰爭、科技戰、貿易戰、經歷過銀行風暴，走過兩岸緊張，這一切的紛擾，充滿變數的總體環境，市場難免霧裡看花。但經過我們團隊研究，諸多利空終會過去、烏雲總會散去，2023年終將走出景氣衰退，撥雲見日迎來嶄新、充滿希望的下半年。

最恐慌的時候，就是該貪婪的時候。去年再度驗證，全球股債股債市值自去年低點至今已反彈逾20兆美元，目前德股逼近歷史高點、法國股市創新高，比特幣更是從15500漲回到30000美元大關。我們認為是聰明的資金跑在了前面，從終端庫存調查、景氣指標觀察、以及台積電法說，景氣確實在下半年將復甦，但短線反應過快，進入五月，除權息加上季報利空，短線漲多下台股有修正的壓力。以大數據來看，台股5月行情傾向整理格局。

近期美國通通膨緩慢控制住，3月FOMC利率點陣圖暗示升息循環即將告終，研究部預期5月FOMC會議升息1碼至5.00-5.25%後，後續可能暫停升息。過去經驗告訴我們，停止升息後，到開始降息之前，股市有望迎來上漲階段。根據歷史資料，未來降息循環啟動後，指數將在2~6月內見頂，隨即反轉往下，投資朋友須留意。近期美國大規模裁員仍在進行，製造業仍在庫存去化尾聲，電子業雖然已在谷底，但走到出口仍需要幾個月時間。

此外，庫存調整即將結束，也代表台股企業獲利下修接近尾聲，而美國停止升息期間，股市漲多跌少，最近兩次2006~2007年上漲55%、2018~2019年上漲10%，平均停止升息的期間是300天。台股目前月KD持續上揚，推測台股高點將落在下半年。指數規畫來看，Q2受到淡季影響，指數橫盤整理，平均下跌0.47%；Q3則是受到除權息影響點數，指數平均下跌2.87%，而Q4將迎來主升段，反應年底作帳行情，平均漲幅達4.18%。