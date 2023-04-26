林務局指出，市面上眾多號稱檜木精油的產品，成份是否確實，始終是許多消費者的疑問，也是台灣發展本土精油產業的痛點之一。農委會林務局近年積極開發台灣森林的永續利用價值，與台灣氣味相關的森林植物精油就是該局優先投入的非木質林產品項之一，而精油的生產標準、品質檢測與驗證正是本土精油產業發展最亟需優先建立的要件。

林務局表示，該局所屬各林區管理處以往進行林木伐採作業時，考量利用價值與搬運成本，皆會將主幹以外的將枝稍材或枝葉堆置現場，讓其自然分解；而製材業者在製材過程產生的碎屑或下腳料，以往也需付費請環保業者清運，對業者亦是一筆不小的成本。

事實上，不論是枝稍材、枝葉或碎屑、下腳料，這些剩餘資材應該積極思考循環利用，創造多元價值，萃取精油不但能解決堆置或清運問題，更為林農帶來新增收益，讓消費者有更多的本土森林芳療素材選擇，是多贏的最佳解方之一。

林務局於2020年起即委託國立中興大學進行「本土森林植物精油產業化體系建立」計畫，針對台灣9種常用於人工林的造林樹種，分別建立了精油成分指紋圖譜；後續為降低搬運成本及符合森林法的規定，開發了「可移動式精油萃取設備」，同時鼓勵各林區管理處與林業合作社，利用疏伐剩餘的枝梢材、枝葉或碎屑、下腳料，投入精油的生產，並與業者合作開發家庭清潔、洗浴、芳療產品，打造優質林產品，如東勢林管處的「出雲山玉桂」、台東林管處的「解碼柳杉」等，市場上引發良好的口碑與迴響。

長期投入精油研究並與林務局合作進行此項計畫的中興大學循環經濟研究學院院長王升陽指出，台灣的精油市場正蓬勃發展，但卻存在混充、摻假、標示不實、品質穩定性不足等問題，尤其摻假與不實標示，會讓消費者喪失信心。林務局因此與中興大學合作設立「國產精油檢測中心」，期能重建本土精油市場秩序、健全產業體質，為林業創造更多可能性，也將這份來自森林的美好惠益分享給全民。

林務局局長林華慶說明，在臺灣新林業的思維下，木材生產不再是林業發展的唯一目標，如何在永續的前提下，運用森林資源為林農、山村經濟發展尋求更多元的產業發展出路，是林務局近年思考與努力的施政重點。與中興大學合作設置「國產精油檢測中心」，將可為台灣精油產業開創新的產業契機，除了研究精油的活性外，也將逐步確立國產精油的檢測標準。後續將請中興大學團隊建立100種以上的台灣森林植物精油成分指紋圖譜，並建構本土森林精油的品質標準，讓台灣精油成為國際精品。

國立中興大學校長薛富盛充滿期許地表示，教學、研究與服務一直是該校師生對自己的要求，培育優秀的人才並奉獻給社會正是中興大學的自我期許。很高興也感謝林務局能與中興大學合作，共同設立國產精油檢測中心；我國的精油產業每年已締造超過十億產值，相信在這幾年林務局與中興大學累積的研究基礎下，中心的成立一定可以協助精油產業創造更大的商機。

林務局表示，後續將支持並要求「國產精油檢測中心」備齊文件、資料，向財團法人全國認證基金會（Taiwan Accreditation Foundation, TAF）申請精油檢測實驗室的認證，並根據收集或分析的數據建立國產森林植物精油的標準規範，更可進一步推行精油驗證標章，將可提高國人對於本土天然精油的信任度及消費意願。