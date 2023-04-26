文曄集團啟動新北海岸環境淨灘專案，為使新北市海岸更乾淨，響應新北市環保局推動海岸認養制度，認養新北巿包括石門白沙灣、石門老梅綠石槽沙灘、石門風箏公園沙灘等三處海岸，沿海沙灘2,200公尺，每月號召員工一起力行守護地球。

新北市政府環保局局長程大維為感謝企業、團體對海岸環境的貢獻，25日親自出席表揚典禮，文曄科技則由文曄教育基金會執行長林秋寶代表出席簽署認養。

文曄科技除於各層污染的源頭減量外，對於垃圾的處理更是不容小覷。今年4月22日世界地球日當日，偕臺灣銀行及中華電信企業夥伴一同到認養海岸進行淨灘響應，當日總計清除高達218.9公斤的環境廢棄物。淨灘過程中除增加企業合作夥伴與員工之間的互動及傳達相關知識，宣導從淨灘開始著手，提倡有效的垃圾處理，推廣從個人做起，勿隨手亂扔垃圾及落實辦公室及居家垃圾分類等，身體力行倡議環境保育議題。

文曄科技積極投入社區環境綠化、生態保護、資源回收再利用及舊物循環共享等活動，2022年也已開辦兩梯次淨灘活動，共計137人次參與，清掃共1,484.2公斤的海廢垃圾，文曄科技2023年起認養新北市北海岸之石門白沙灣、風箏公園、老梅綠石槽沙灘，將逐月安排員工及眷屬一同加入淨灘行列。

此外，文曄科技搭配淨灘活動推出「集拾行樂淨灘健走愛地球」系列集點活動，讓員工熱心公益參與淨灘活動的同時，也不忘健康登山為自己的健康動起來，員工攜家帶眷一起感受台灣北部山岳的美麗。