竹聯幫互轟 北市警推11天掃黑

竹聯幫弘仁會、明仁會因債務糾紛，陸續在雙北地區互轟67槍，引發社會觀感不佳，北市警局25日宣布展開為期11天的「靖城專案」，針對黑幫的據點、依附事業進行清查，但也有基層哀嘆，一切專案沒完沒了，從過年前後的春安、到前陣子辣妹春酒大掃蕩，現在又來個靖城，「每天宣戰，竹聯幫好像越來越大尾」。

北市警方表示，近日雙北地區連續發生黑道幫派槍擊案件，嚴重影響社會治安，造成市民恐慌及不安，為有效打擊黑道幫派勢力，壓制不法組織囂張氣焰，北市警察局規劃「靖城專案｣，針對黑道幫派、犯罪集團組織及成員相關據點全面打擊，徹底檢肅、瓦解不法犯罪組織。

北市警局張榮興局長表示，日前不法幫派內鬥，在雙北市區連續發生槍擊案件，槍手事後雖然自行投案，但幕後不法分子無視社會治安，影響人心甚鉅；為打擊犯罪、壓制暴力案件，針對幫派分子及其「堂口」、「依附寄生行業」實施全面掃蕩刨根，動員所屬各單位警力，執行為期11天之「靖城專案｣，要讓黑道幫派為破壞治安付出慘痛代價。

北市警局強調，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸、嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，守護人民生命財產安全。

靖城專案推出後，卻有基層私下哀嘆，表示案件偵辦不是一朝一夕，很多組織犯罪他們手上都在偵辦、蒐證中，「我們不會因為沒專案就不辦案好嗎？」

有資深刑警直言，這種象徵性的大拜拜，最近有夠頻繁，從去年底台南88槍擊案、過年前的「春安復辟」、明仁會辣妹春酒，這個月又有雙北互轟，幾乎每天都可看到警政高層在震怒、但竹聯幫的名氣，卻好像「越宣戰越大尾」，小鬼繼續開槍、砸店、鬧事，還覺得拿槍投案好帥氣，「很多事只靠警察是沒用的。」