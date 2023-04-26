其中 27歲的張姓女員工回憶，她說她當天凌晨4點上班，工作地點就在4樓生產線，當時跟同事一起躲入冷凍櫃，但濃煙不斷湧入。（員生醫院提供／吳建輝彰化傳真）

聯華食品彰化工廠25日火警釀成7死15輕重傷，其中員榮醫療體系員生醫院收治的3位患者中，1人插管中，另2人以高壓氧治療後病況穩定，倖存的27歲張姓女員工還原意外當下，透露自己受困火場快要昏厥時想起了家人，死命撐下去之際看見消防隊員的頭燈，用盡力氣奮力爬到樓梯處才幸運獲救。

員榮醫療體系員生醫院收治3名患者，其中張姓及外籍移工黃氏姓2人，昨接受高壓氧治療後情況穩定，另外魏姓員工到院時 OHCA，經搶救後救回一命，不過仍未脫離險境，目前3人都因吸入性嗆傷及一氧化碳中毒，仍在加護病房救治，幸運的是目前意識都清醒。

其中 27歲的張姓女員工回憶，她說她當天凌晨4點上班，工作地點就在4樓生產線，當時跟同事一起躲入冷凍櫃，但濃煙不斷湧入，最後大家決定逃生，過程中不幸走散，她還跌倒，快要昏厥時想起家人，奮力逃命。

張女憶及，她在濃煙中看見消防隊員的頭燈，宛如看見生命曙光，強忍著痛苦連爬帶滾，衝到樓梯處找到消防人員，才因此幸運獲救，強調當時情況真的很危機，現在想到不幸罹難的同事，還是很難過。