葉倫在華府出席與加州企業領袖的會議並發表演說，她表示，美國債務違約會引起更多就業機會流失，美國家庭的房貸、車貸與信用卡借貸成本上揚。

她提到，調高或暫停31.4兆美元的舉債上限是國會的「基本責任」，違約可能會威脅美國自疫情以來的經濟進展。