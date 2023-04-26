猴痘疫情持續，疾病管制署今天公布近一周國內新增12例猴痘個案，皆為本土案例，分布為新北6例、台北2例、新竹縣2例、桃園1例、彰化1例，皆為本國籍男性，其中一名為60多歲男性，為目前國內最年長的猴痘確診個案。疾管署發言人羅一鈞表示，和上周新增15例相比，猴痘疫情持平，沒有出現令人擔憂的「等比級數上升」情形。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內上周新增12例猴痘確定病例，均為本國籍男性，分別為北部11例及中部1例，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於3月16日至4月23日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及皰疹等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於4月18日至4月25日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者25名，已進行衛教並自我健康監測21天。

我國自2022年6月23日將猴痘（Mpox）列為第二類法定傳染病。目前國內累計52例，分別43例本土、9例境外移入；其中25例已康復，11例仍住院治療中，16例居家自主健康管理中。

疾管署表示，全球猴痘疫情已趨緩，上週新增低於100例，本週新增81例，主要分布於美洲區及西太平洋區；惟亞太國家近期疫情上升，日本自今年2月起病例數驟升，迄今累計120例，韓國疫情亦呈快速上升趨勢，自今年4月起已累計確診26例，另泰、星、港等國均有零星報告病例。

世界衛生組織（WHO）截至今年4月18日統計資料指出，全球病例96％為男性；年齡中位數34 歲，小於5歲幼兒病例至少269例，性接觸傳染比例約82％。

疾管署統計，截至4月25日共計完成1萬5724人接種猴痘疫苗，其中符合「近6個月內曾有高風險行為者」共接種1萬5345人。第二階段猴痘疫苗接種意願登記共3萬個名額，已於4月24日上午登記額滿。

目前疾管署正在採購下一批猴痘疫苗，預計5月中下旬到貨，第三階段將可提供6萬人接種。羅一鈞表示，近期接獲外界反映疫苗意願登記有數位落差等問題，將與各縣市衛生局研商第三階段接種事宜，提供因地制宜、較多元的接種服務方式。