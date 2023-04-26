部立基隆醫院婦產科醫師劉馥萍（左）建議民眾若在生理期有異常出血，都應儘速就醫。圖右為部立基隆醫院副院長陳韋達。（張志康攝）

有位50歲已婚女性，因為每次生理期時，月經量都非常大，甚至因此嚴重貧血，到衛福部基隆醫院婦產科求醫。部基婦產科醫師劉馥萍為病患進行超音波及子宮鏡檢查後，發現有子宮內膜增生，可能導致子宮內膜癌，經與病患討論，以微創手術切除子宮，術後恢復良好。

劉馥萍表示，依衛生福利部統計資料，子宮內膜癌是臺灣女性十大癌症死因第6名，近年可能因為飲食習慣改變及環境荷爾蒙的影響，女性罹患子宮內膜癌的比率日漸上升，且有年輕化的趨勢。

劉馥萍說，目前子宮內膜癌還沒有有效的篩檢方式，不過9成病友均有異常出血症狀。女性如果出現經期不規則，或更年期停經前、後持續出血情形，都有可能是罹患子宮內膜癌；若能早期發現、診斷並早期治療，第一期5年存活率可高達97％，預後相當良好。

什麼叫做生理期的異常出血？劉馥萍說，一般女性月經週期大約是21至35天（平均28 天），月經天數大約4至6天，經期間正常的出血量約5至80毫升；如果有月經量過大（超過80ML），月經天數過長（超過8天以上）的情形，民眾最好儘快赴醫院尋求醫師的專業意見。

那麼，生理期異常出血就必然是子宮內膜增生嗎？劉馥萍說，其實可以從年齡層來看。一般來說，若發生異常出血的是正在發育的青少女，則多半是由於初經後因大腦下視丘尚未成熟，導致不正常的排卵，通常2、3年後生理期狀況就會恢復規律。

若發生異常出血的是已達生育年齡的女性，先排除懷孕出血因素，則多半是因為因息肉、肌瘤、子宮肌腺症及多囊性卵巢等因素造成。至於40歲以上至已停經的婦女朋友若有生理期異常出血，則子宮內膜增生或子宮內膜癌的可能性就比較高了。

劉馥萍說，一般門診時醫師都會先詢問病史，進行腹部的觸診及陰道內診（僅限有性經驗者）開始檢查，再搭配上超音波來做完整評估。若超音波有看到子宮內膜息肉、子宮黏膜下肌瘤或是子宮內膜增生時，還可使用子宮鏡進入子宮腔內做更仔細的評估及治療。

劉馥萍醫師呼籲，無論是正在發育的青少女，已達生育年齡的女性，或停經後的婦女朋友，若有非經期間、異常的出血，都應儘速就醫檢查，切勿因畏懼而耽誤診斷及治療的黃金時機。