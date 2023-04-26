患有焦慮症的王姓民眾定期前往大武鄉衛生所高醫駐診精神科門診，在治療期間，精神科醫師簡千芮眼尖發現他明顯變胖，經轉介內科門診，果然發現患有糖尿病，目前除了能自主運動、糖尿病病情也好轉。衛生局長孫國平感謝高醫團隊細心留意病患病情，提供適切治療。

台東縣衛生局指出，王姓民眾因患有焦慮症而定期前往大武鄉衛生所接受高醫醫療體系駐診精神科門診治療，醫師運用藥物治療、心理治療、職能治療、社會適應等協助病人改善病情。

經過2個月的治療，醫師簡千芮突發覺王男愈來愈胖，體重變化異常，立即轉介腎臟內科專科門診，確認是否有內科問題。經腎臟科確診罹患糖尿病，並提供糖尿病共照網個案管理治療，逐步讓患者掌握病情、恢復健康。

照顧者表示，王的社交功能薄弱且抗拒外出，經精神科醫師門診看診及到府訪談，以漸進式引導及陪伴運動，目前已可自行且主動在住家附近運動，情緒較為穩定，減輕家屬許多照顧負荷。

衛生局長孫國平表示，感謝高醫精神科專科醫師細心留意病患病情，提供適切治療並有效轉介其他專科醫師，結合糖尿病共照網個案管理治療，讓個案逐步恢復生活能力及健康，還減輕家庭及社會照顧負擔，達到全人照護品質。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院駐點台東縣大武鄉衛生所，每月開設精神科專科門診2診次，自2019年2月起開設至2023年3月底，就診人次從72人次逐年攀升到665人次，為9.2倍，可見民眾對於心理健康議題日益重視。