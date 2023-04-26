赤尾青竹絲屬出血性毒蛇，女子右手遭咬傷後不久即瘀青、腫脹。（竹山秀傳醫院提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣30多歲女子26日在信義鄉三十甲梅園採收梅子，沒注意到正在梅樹上棲息的1尾赤尾青竹絲慘遭「舌吻」，她痛得大叫一聲，同行夥伴嚇得將蛇打死並報案，她帶著裝袋的小青蛇屍體一起至竹山秀傳醫院掛急診，讓醫護人員能立即辨識毒蛇種類，立即幫她注射2劑血清救命。

女採摘梅子遭蛇吻 帶著小青蛇屍體就醫打2劑血清救命

竹山秀傳醫院副院長曾俊凱表示，赤尾青竹絲、眼鏡蛇、龜殼花、百步蛇、鎖鏈蛇、雨傘節是台灣常見六大毒蛇，依毒性分為出血性、神經性及混合性，其中赤尾青竹絲屬出血性毒蛇，數量多、分布廣，是台灣最常見的毒蛇，咬傷人數也高居六大毒蛇之冠，若不幸被咬傷要盡快就醫，因輕則瘀血、腫脹、起水泡或血泡，重則引發肌肉組織壞死、腎衰竭、凝血功能異常等致命併發症。

醫護人員指出，遭毒蛇咬傷女子帶著赤尾青竹絲的屍體，搭乘1個多小時車程抵達竹山秀傳醫院急診室，到院時其右手已經瘀青、腫脹，他們立刻從蛇的屍體辨別讀捨種類，幫患者注射2劑血清，並讓患者留院觀察，所幸處置迅速，患處並沒有惡化。

曾俊凱提醒，如果不幸被毒蛇咬傷，千萬別學電視劇切開傷口，用嘴吸出毒液，也不要依坊間謠言塗抹尿液、喝酒止痛，而且不能加壓傷口，建議在離傷口5至10公分近心臟的位子包紮患肢，讓患部低於心臟，盡可能保持患肢低於心臟，避免毒液回流心臟，減緩毒素散播全身的速度，並記得毒蛇特徵、顏色、形狀，或拍照、將蛇一起帶到醫院等，儘速就醫。