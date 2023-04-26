國民黨前立委蔡正元日前建議，只要國民黨在台北市第二選區（士林、大同）派出前議長吳碧珠參選立委，絕對能擊敗民進黨市議員王世堅。然而，前立委郭正亮認為，吳碧珠不會參與此次選舉，國民黨若想擊敗王世堅，只能靠基進黨也派人參戰所導致的泛綠分裂，否則，一定會輸給王。

王世堅昨（25）日受訪時坦言，吳碧珠非常強，也是所有市議員都尊敬的前輩，他尊重蔡正元個人的意見。但王世堅也提到，既然吳碧珠已經宣佈退休，外界應該尊重她個人的生涯規劃、不要再去打擾她。

而針對派出吳碧珠參選立委的構想，郭正亮今在中天網路直播節目《綠也掀桌》反問，吳年紀很大了，接近74歲，要她再次參戰、去當一個「陽春立委」，此舉像話嗎？

郭正亮接著說，國民黨擊敗王世堅的唯一方式，就是靠基進黨等泛綠政黨也派出候選人，導致泛綠分裂，否則，若戰局是一對一的藍綠對決，國民黨一定會輸。郭正亮也以4年前的北市第七選區（松山、信義）立委選戰為例，提到當時民眾黨派出了蔡宜芳參戰，造成非綠陣營分裂，再加上環境因素不利國民黨，導致代表民進黨參選立委的市議員許淑華，僅小輸藍委費鴻泰6000多票。